Awaria "Czajki". 200 żołnierzy zakończyło pracę nad mostem pontonowym na Wiśle

Awaria oczyszczalni Czajka. Na Wiśle ruszyła budowa mostu pontonowego na tymczasowy rurociąg

Przypominamy, że do kolejnej awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka"doszło w sobotę po południu 29 sierpnia. To dokładnie rok i jeden dzień od ostatniego wielkiego uszkodzenia kolektora, kiedy to nieczystości trafiły do rzeki. Wówczas wyremontowany został stumetrowy odcinek rur, a prace naprawcze trwały trzy miesiące.