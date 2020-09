Awaria "Czajki". Kontrola CBA w stołecznym ratuszu

Awaria "Czajki", rząd pomoże. Gróbarczyk: musimy zatamować ścieki

To równy rok i jeden dzień od ostatniej tego typu awarii, kiedy to nieczystości zostały zrzucone do rzeki. Wówczas wyremontowano blisko stumetrowy odcinek rur, a prace trwały kilka miesięcy. Natomiast naprawa rurociągu kosztowała stolicę około 40 mln złotych.