Awaria "Czajki". Ratusz uspokaja: "Warszawska woda jest czysta i bezpieczna"

Do kolejnej awarii rury przesyłowej w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia po południu. To dokładnie rok i jeden dzień od ostatniego uszkodzenia kolektora, kiedy to nieczystości trafiły do Wisły. Prezydent Warszawy podczas niedzielnej konferencji zapewniał, że przez ten rok trwały nieustanne prace nad projektem nowego rurociągu.