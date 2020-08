Awaria "Czajki". Ścieki znów w Wiśle. Jest doniesienie do prokuratury

O awarii rury przesyłowej do oczyszczalni "Czajka" informował prezydent Warszawy w sobotę po południu. W niedzielę do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie kolejnego zrzutu nieczystości do Wisły.

Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Doniesienie do prokuratury (PAP, Fot: PAP)