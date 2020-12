Awaria "Czajki". Wody Polskie podały, ile metrów sześc. ścieków trafiło we wtorek do Wisły

We wtorek 22 grudnia prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował w mediach o zrzutach ścieków do Wisły. Dodał, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia .

Awaria "Czajki". Ponad 90 tys. m sześc. ścieków trafiło do Wisły

"Po dokonaniu zestawienia Wody Polskie informują, że MPWiK wczoraj od godziny 14 do 24 zrzuciło łącznie 91 151 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły" – napisał Przemysła Daca.

Jeszcze we wtorek wieczorem zastępca rzecznika prasowego MPWiK Marta Pytkowska odpierała zarzuty prezesa Wód Polskich.

To już kolejna awaria, do której dochodzi w oczyszczalni ścieków "Czajka". Ostatnia miała miejsce 29 sierpnia 2020 roku, czyli dokładnie rok po wielkim uszkodzeniu kolektorów przesyłowych. Według Wód Polskich od awarii z 29 sierpnia 2020 roku MPWiK do Wisły zrzuciło ponad 10 mln metrów sześciennych ścieków.