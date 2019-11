Awaria oczyszczalni Czajka w Warszawie. Kolektor jest już sprawny

Kolektor ściekowy, który sparaliżował prace oczyszczalni Czajka, jest już sprawny. Mechanizm położony pod dnem Wisły, który zepsuł się w sierpniu, przeszedł już niezbędne testy. Jego naprawa miała kosztować 23 mln zł.

Ścieki mają wrócić do normalnego obiegu w ciągu kilku dni. Dokładny termin będzie znany w czwartek: wtedy zbierze się sztab kryzysowy złożony z przedstawicieli ratusza, MPWiK i Wód Polskich. Radio ZET informuje , że stanie się to już w piątek.

Nieczystości popłyną pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka". Obydwa kolektory, których awaria sparaliżowała przesył ścieków, są już sprawne. Nieczystości najpierw trafiały prosto do rzeki, a po zbudowaniu przez wojsko mostu pontonowego, do specjalnej stacji przesyłowej.