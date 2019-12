Awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. Ursus i część Sadyby do jutra bez ciepła

Trwa usuwanie skutków awarii ciepłowniczej na Sadybie. Ciepło płynie już do mieszkańców pięciu dzielnic Warszawy. W nocy kolejne dzielnice będą miały ciepłą wodę w kranach i kaloryferach. Najgorzej mają mieszkańcy Ursusa oraz Sadyby. Oni muszą poczekać do jutra.

W środę po godz. 19.00 spółka Veolia Energia poinformowała, że intensywnie pracuje nad usuwaniem skutków awarii ciepłowniczej, do której doszło przy ul. Powsińskiej w Warszawie.

"Obecnie na miejscu pracuje stale 30 pracowników i ciężki sprzęt. Prace będą prowadzone bez przerwy aż do całkowitego usunięcia awarii. Kończy się pompowanie wody z komór ciepłowniczych w celu zabezpieczenia miejsca awarii. Według wstępnych ustaleń wiadomo, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm, dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach" - czytamy w komunikacie.

Veolia zapewnia, że intensywnie pracuje nad przywróceniem dostaw ciepła do sieci. Od godz. 17.00 ciepło już mają mieszkańcy Wilanowa, Tarchomina, Żoliborza oraz częściowo Pragi Północ i Bródna.

Przywrócenia ciepła mogą się niedługo spodziewać mieszkańcy Pragi Północ, Białołęki, Bielan, Targówka, Pragi Południe, Wawra i Ursynowa. Potem ciepło powróci do Śródmieścia, na Wolę, Bemowo, Ochotę i Włochy. Ma to nastąpić w środę, najpóźniej w nocy.

Ursus zostanie bez ciepła

Gorzej mają mieszkańcy Ursusa i okolic, gdzie doszło do awarii. Chodzi o ulice: Antoniewską, Trasę Siekierkowską, Idzikowskiego, Puławską, Limanowskiego, Gołkowską. Mieszkańcy tych rejonów pozostaną bez ciepła co najmniej do jutra.