Awaria w oczyszczalni "Czajka". Burza o ścieki przemysłowe, które płyną do Wisły

Po awarii kolektora oczyszczalni "Czajka" do Wisły trafiają nie tylko ścieki komunalne, ale również przemysłowe, zawierające metale ciężkie i substancje ropopochodne. W tej sprawie doszło do konfliktu pomiędzy inspektorami ochrony środowiska a służbami Rafała Trzaskowskiego i MPWiK.

- Wykryliśmy nowe, poważne zagrożenie dla Wisły. To ścieki przemysłowe ze 118 firm w Warszawie. Wraz z zanieczyszczeniami komunalnymi trafiają one obecnie do rzeki - powiedziała WP Agnieszka Borowska, rzecznik prasowy Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dodała, że GIOŚ był zaskoczony sprawą. MPWiK nie wspomniało wcześniej o swoich klientach - czyli firmach, które do systemu kanalizacji mogły odprowadzać ścieki przemysłowe, zawierające m.in metale ciężkie jak rtęć, ołów, kadm oraz substancje ropopochodne. Zazwyczaj trafiały one do oczyszczalni "Czajka", jednak po awarii kolektora ściekowego mogą one swobodnie wpływać do Wisły.