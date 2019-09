Awaria w oczyszczalni "Czajka". Mieszkańcy skarżą się na okropny zapach

Warszawa. Awaria w oczyszczalni "Czajka" budzi coraz większe kontrowersje. Tymczasem mieszkańcy terenów w pobliżu składowisk odpadów skarżą się na okropny zapach.

W czwartek władze miasta poinformowały o tym, że w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło do kolejnej awarii. Na długo przed zrzutem ścieków do Wisły nie działała spalarnia osadów z oczyszczalni. W efekcie MPWiK w Warszawie wynajęło pięć firm, mających wywozić nieczystości ciężarówkami do rozsianych na terenie kilku województw zakładów utylizacyjnych i składowisk. Trwająca od grudnia akcja kosztowała do tej pory 13,6 mln zł.