Awaria w oczyszczalni "Czajka". Prokurator krajowy objął śledztwa nadzorem

Prokurator krajowy zdecydował o połączeniu śledztw dotyczących oczyszczalni "Czajka" w ramach jednego postępowania i objął je nadzorem. Sprawę będzie prowadzić Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Pod koniec sierpnia w warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło do awarii. Poważna usterka doprowadziła do zrzutu ścieków do Wisły. Na ustalenie jej przyczyn wydano do tej pory 7 mln zł.