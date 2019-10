Awaria w oczyszczalni "Czajka". Rozpoczęto naprawę kolektorów

Trwa naprawa kolektorów ściekowych w tunelu pod Wisłą. Spawacze pracują nad połączeniem elementów nowych rur. Prace mają zakończyć się w połowie listopada.

Koszty naprawy awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" oszacowano na co najmniej 23 mln zł netto. Wody Polskie mają utrzymać zastępczy rurociąg przesyłający ścieki do "Czajki" do 15 listopada. Władze Warszawy zapewniają, że ścieki nie płyną już do Wisły.