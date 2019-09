Awaria w oczyszczalni "Czajka". Zbigniew Ziobro: prowadzimy śledztwo ws. ogromnej katastrofy

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi śledztwo. ws awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka". Minister Sprawiedliwości na konferencji stwierdził, że była to "ogromna katastrofa ekologiczna". Z kolei fiński polityk domaga się kontroli oczyszczalni ścieków wokół Bałtyku.

Przypomnijmy: do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły.