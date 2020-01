Awaryjne lądowanie lekkiego samolotu na Mazowszu

Strażacy uprzątnęli miejsce awaryjnego lądowania niewielkiego samolotu między Kobyłką a Markami. Po kilkudziesięciu minutach wydostali też dwie kobiety, które były uwięzione w maszynie.



Mazowieckie służby dostały zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu przed ok. 19:00 we wtorek. Samolotu szukano przez kilkadziesiąt minut, w końcu strażakom udało się go zlokalizować niedaleko trasy S8.