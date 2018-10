Awaryjne lądowanie na Okęciu. W samolocie pojawił się dym

Bombardier Q400, lecący do Kluż-Napoka w Rumunii, musiał awaryjnie zawrócić na lotnisko Chopina. Przyczyną było włączenie się kontrolki dymu w kokpicie. To już drugi problem z maszyną LOT-u w ciągu jednego dnia. Ostatecznie lot odwołano.

Pechowy dzień dla lecących do Rumunii z Warszawy. Dwa bombardiery Q400 musiały lądować po zgłoszonych przez personel problemach technicznych. W pierwszym przypadku doszło do ostrzeżenia przed nieprawidłowym zamknięciem klap podwozia. Pilot postanowił więc zawrócić na Okęcie po 25 minutach od startu. Pasażerowie mieli przesiąść się do innego samolotu.