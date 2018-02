Bakteria New Delhi szaleje w stołecznych szpitalach. Liczba chorych rośnie

Stolica ma coraz większy problem z bakterią New Delhi, która jest odporna na antybiotyki. Tylko przez trzy kwartały 2017 roku zakaziło się nią ponad 1700 osób. - Ludzkość może niedługo przegrać wojnę z bakteriami - mówi Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie mówi o "niepokojącej sytuacji epidemiologicznej w szpitalach na terenie Mazowsza". Co to oznacza? Dwa lata temu liczba osób zakażonych New Delhi wynosiła 950. Tylko w ciągu trzech kwartałów 2017 roku odnotowano aż 1700 przypadków. Największa liczba chorych występuje obecnie w Warszawie.