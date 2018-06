Banjalucki ogródek zielona oaza w centrum miasta. Jedno z najbardziej obleganych zielonych miejsc w stolicy.

Najlepsza przestrzeń w mieście to taka w której poczujesz się jak na beztroskich wakacjach. Taka przestrzeń to tajemniczy ogród przy Szkolnej, oczywiście mowa o zielonej strefie do której zaprasza Banjaluka.

(Banjaluka)

Tu oprócz luzu, chillu i ucieczki od zgiełku miasta zjesz najlepsze bałkańskie dania nie tylko z kuchni – ale i grilla, którym zarządza sam Szef Kuchni – Olaf Michalczyk.

Ogródek na Szkolnej to miejska, zielona oaza, którą wypełnia codzienna muzyka na żywo, kolorowe latawce, darmowa wypożyczalnia rowerów, grill i chill – nie zapominajmy też o weekendowych śniadaniach, które zjesz od 10:00 do 13:00

– nie musisz uciekać nad Wisłę by poczuć stan całkowitego resetu. Jeśli marzysz o przestrzeni w której jest wszystko czego potrzebujesz – spełniamy Twoje marzenia.