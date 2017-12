Baśniowy świat House of Sillage. Otul się odrobiną magii w jubilerskiej oprawie

Magnetyczny zapach, flakon stworzony przez francuskich jubilerów, który wygląda jak najcenniejszy klejnot, to wyrafinowane perfumy najbardziej luksusowego domu projektującego zapachy House of Sillage. Każdy z zapachów to inna opowieść, osnuwa osobę, która go wybrała, a każdy flakon to unikatowe małe dzieło sztuki. Zaglądamy do krainy pełnej inspirującej nieoczywistości.

House of Sillage to nowa, powstała w 2012 roku, marka na perfumiarskiej mapie świata, a tym samym nowa interpretacja luksusowych perfum, przepełniona pięknem i elegancją. Każdy element kolekcji ma swoją unikatową historię, a zapach i flakon inspirację. House of Sillage łączy w sobie niebanalne nuty zapachowe, ręczne rzemiosło, nowoczesne materiały, czego efektem jest niepowtarzalne dzieło o doskonałej jakości i charakterze, a to nieodzowne cechy najbardziej luksusowych zapachów na świecie.

Każdy zapach to intrygująca mieszanka subtelności, ale i intensywności, romantyzmu i poetyckiej nieoczywistości. Każdy element flakonu jest wykonany z najwyższej jakości kryształów i metali szlachetnych, a każdy zapach jest wyprodukowany z rzadkich składników pochodzących z całego świata.

– Ciągle jestem pytana, jaka była moja inspiracja dla stworzenia marki House of Sillage. Pomysł zrodził się w moim sercu z marzeń i pasji do tworzenia pięknych rzeczy. Cel nie był jednoznaczny, ale pochodził z całkowitej czystości, niewinności i dziecięcej naiwności. Ozdobne flakony oraz zapachy, które są w nich zawarte, to moja interpretacja niesamowitej formy sztuki, jaką jest perfumiarstwo. Inspiracją do tworzenia było dla mnie życie, wspomnienia łez, śmiechu, podekscytowania oraz dobre i złe chwile, które mnie spotkały. To lekcja życia o osobistej tolerancji, pokorze, współczuciu i pragnieniu bezwarunkowej miłości. We flakonie zamknięte jest wszystko, co było, jest i chciałabym, by było. Prezentem dla mnie jest móc podzielić się tym wszystkim z tymi, którzy są zainteresowani, aby stać się częścią tego snu – opowiada Nicole Mather, założycielka House of Sillage.

Witamy w świecie House of Sillage. Dasz się zaprosić?

Kolekcja Signature

Signature to wyjątkowa kolekcja dla kobiet, która cechuje się ponadczasowym designem inspirowanym luksusową biżuterią. Każdy flakon zwieńczony jest wyjątkowym korkiem wykonanym z drogocennego metalu i wysadzanym kryształkami Swarovskiego. Luksusowe, piękne flakony to tylko wstęp do sedna – kompozycji zapachów utkanych ze wspomnień, przelotnych wrażeń i chwil, dla których warto żyć.

Chevaux d'or signature, 75 ml, cena 1500 zł

Chevaux d'or signature to bogaty i elegancki zapach, w którym zostało uchwycone dziedzictwo wiecznie żywego malarstwa. Zmysłowe perfumy składają hołd pociągającej wyobraźni sztuki współczesnej za pomocą esencji czerwonej róży, magnolii i poziomek. Soczysty i kwiatowy zapach, którego zmysłowe nuty przywołują przesłanie odkryć wyprzedzających swój czas.

Nuta głowy: malina. Nuta serca: czarna róża bacarra. Nuta bazy: drzewo sandałowe.

Passion De L'Amour, 75 ml, 1500 zł

Ten egzotyczny zapach uwiecznia tajemnicze i pasjonujące marzenie o rozkosznej, gorącej nocy na Oceanie Spokojnym. Pociągający i uroczy Passion de L’Amour przywołuje kuszący zapach wanilii i karmelu połączony ze szczyptą drzewa agarowego i aromatycznej bergamotki. Zainspirowany przez efemeryczną przygodę, ten bogaty i obfity zapach wyraża pragnienie, aby przeżyć życie i odtworzyć wszystkie niezapomniane chwile.

Nuta głowy: bergamotka z Sycylii, szafran, malina. Nuta serca: konwalia, karmel, olej amyrisowy. Nuta bazy: liatra, wanilia z Madagaskaru, oud, paczula.

Tiara Signature, 75 ml, 1500 zł

Zmysłowy magnetyzm pełen emocji – Tiara to zapach współczesny i klasyczny zarazem, pełen nut szyprowych, kwiatowych i orientalnych. Luksusowy i fascynujący zapach stworzony pod wpływem inspiracji eleganckim i królewskim magnetyzmem kobiecej aury. Ta bogata kompozycja jest nasączona rzadkimi i delikatnymi nutami kwiatowymi, które zostały połączone z pełnym słodyczy akordem wanilii z Madagaskaru, a wszystko po to, aby pobudzić magiczne esencje oszałamiającej i wyrafinowanej kobiety.

Nuta głowy: mandarynka z Kalabrii, cynamon z Sri Lanki. Nuta serce: róża z Bułgarii, peonia, drewno cedrowe. Nuta bazy: wanilia z Madagaskaru, białe piżmo, ambra.

Kolekcja Limited

Kolekcja Limited to zapachy z kolekcji Signature zamknięte w jeszcze bardziej ekskluzywnych i wyjątkowych flakonach. Twórcami tych wyjątkowych produktów są najbardziej wykwalifikowani mistrzowie biżuteryjni, którzy z dbałością o każdy detal i perfekcyjne dopracowywanie szczegółów tworzyli poszczególne elementy tej luksusowej kolekcji.

Benevolence, 75 ml, cena 5200 zł

Benevolnce – czyli życzliwość – symbolizuje esencję miłości, delikatności i poczucia bezpieczeństwa wyrażoną za pomocą olejku migdałowego z Tunezji i wanilii z Madagaskaru połączonych ze świeżymi nutami kwiatu pomarańczy. Flakon został ozdobiony złotymi aniołami, które przywołują obietnice nadziei i nieśmiertelności.

Nuty głowy: olejek z gorzkich migdałów z Tunezji, wietnamski anyż, sycylijska bergamotka. Nuty serca: kwiat pomarańczy z Tunezji, francuska lawenda, egipski jaśmin. Nuty bazy: wanilia z Madagaskaru, białe piżmo.

Hauts Bijoux, 75 ml, cena: 5200 zł

Zainspirowany splendorem majestatycznych żółwi morskich, ten słodki tropikalny zapach iskrzy się soczystymi nutami grejpfruta i mango połączonymi z zachwycającymi, rzadkimi kwiatami Karo Korounde. Ten delikatny i pełen uroku zapach stanowi świetlistą ekspresję hojnego piękna i słodkiej fortuny, prezentuje dekadencką kompozycję kwiatowo-owocowych nut zapachowych niczym najbardziej zadziwiający klejnot w oceanie.

Nuty głowy: grejpfrut, mango, czarna porzeczka. Nuty serca: irys, kwiaty Karo Karounde. Nuty bazy: wanilia z Madagaskaru, drewno cedrowe, helitrop, ambra.

Nouez Moi, 75 ml, cena 5200 zł

Zmysłowa kompozycja wyrazistych i egzotycznych nut korzennych podkreśla kobiecą zmysłowość. Nouez Moi urzeka nieodpartymi nutami róży bułgarskiej połączonej z indonezyjskim paczuli. Elegancki i klasyczny flakon zwieńczony kokardą z kryształów przykuwa wzrok i równocześnie emanuje figlarną aurą nieodpartego piękna.

Nuta głowy: różowy pieprz z Gwatemali, sycylijska bergamotka, indyjski kardamon. Nuty serca: róża z Bułgarii, jaśmin. Nuta bazy: paczula z Indonezji, białe piżmo, drzewo moss.

Świat męskich zapachów

Mężczyźni w świecie House of Sillage też mają swoją wyjątkową kolekcję Signature. Każdy z zapachów został skomponowany przez ekspertów z branży perfumeryjnej i jest wykwintną mieszanką aromatów z całego świata. Te śmiałe kompozycje zapachowe, inspirowane wyszukaną męskością i elegancją, zapraszają do odkrycia prawdziwego źródła szlachetności i dostojeństwa.

HOS N.001, 75 ml, cena 1290 zł

Od legendarnych wypraw po cenne przyprawy korzenne HOS N.001 roznosi się niczym majestatyczna ikona godności ze swoimi wyrazistymi nutami goździka, ambry i drzewa oud. Prawdziwa oznaka ponadczasowej męskości. Ten korzenny i przydymiony zapach łączy przepych i świetność z dystyngowanymi nutami bobu tonka, mahoniu i cedru, aby przywołać aurę najwyższej wolności.

Nuty głowy: oud, ambra, cynamon. Nuty serca: goździk, imbir, tonka. Nuty bazy: mahoń, wanilia, drewno cedrowe.

HOS N.003, 75 ml, cena: 1290 zł

Pogrążony w świeżej witalności nowego życia HOS N.003 niesie ze sobą nuty oceanicznej szałwii i wulkanicznej skały połączonych w jeden akord z szarą ambrą i drzewnymi nutami akigala. To owoc inspiracji męską wytrwałością i momentem początku czegoś nowego, co wyłania się z serca oceanu, aby udać się w podróż w nieznane.

Nuty głowy: Morska szałwia, akord wulkanicznej skały. Nuty serca: czarny pieprz, szara ambra. Nuty bazy: drewno kephalis, drewno akigala.