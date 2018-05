"Bazarki niewolników" w Warszawie. Tam Polacy i Ukraińcy zatrudniani są na czarno

W Warszawie istnieją "bazarki niewolników", gdzie Polacy i Ukraińcy są "wynajmowani" do pracy na czarno. Jeden funkcjonuje na Pradze-Południe przy urzędzie pracy na ulicy Grochowskiej, drugi w Piasecznie przy ulicy Dworcowej.

Sprawę opisał portal metrowarszawa.pl. Autor tekstu informuje, że na warszawski "bazar niewolników" zjeżdżają bezrobotni z całej Polski. Przychodzą również bezdomni szukający tymczasowego zajęcia. W warszawie ruch zaczyna się ok. godz. 6 rano i trwa przez godzinę, w Piasecznie chwilę wcześniej. Pojawia się kilka, kilkanaście osób. Wygląda to w ten sposób: samochód zatrzymuje się przy czekających. Krótkie negocjacje. Po chwili grupka wsiada do auta i odjeżdża. Czasem zdarza się, że żadne auto się nie przyjeżdża. Oznacza to, że tego dnia pracy nie będzie.