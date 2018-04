Będą droższe opłaty za parking. "Wzrosną nawet trzykrotnie"

Ustawa o podniesieniu cen w strefie płatnego parkowania jest już w Sejmie. Jeśli posłowie przegłosują ustawę, samorządy będą mogły podwyższyć ceny, a opłata obowiązywałaby nawet w weekend.

12 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wśród przepisów jest zapis zezwalający na podwyższenie opłat za parkowanie. Gdyby przepis wszedł w życie dla kierowców oznacza zwiększnie ceny postoju za godzinę do 9 złotych, aktualnie jest to 3 zł. Opłata obowiązywałby przez 24 godziny wraz z weekendami. Natomiast kara za brak opłaty wyniosłaby 200 złotych, a aktualnie jest to 50 zł. O zmianie wysokości opłat mają decydować samorządy, a podwyższyć mogłyby tylko miasta liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańćów.