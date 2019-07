Belwederska Szkoła letnia w Warszawie już ruszyła. Andrzej Duda wziął udział w uroczystości inauguracji

Belwederska Szkoła Letnia w Warszawie ruszyła w poniedziałek, 9 lipca. W uroczystości inauguracji wziął udział prezydent RP, Andrzej Duda.

Belwederska Szkoła Letnia – Andrzej Duda na inauguracji

Andrzej Duda zachęca uczniów do udziału w zajęciach

Duda, inaugurując szkołę, zaznaczył, że zależy mu, aby pełniła funkcję płaszczyzny, na której młodzi ludzie będą mogli spotkać się z teoretykami oraz praktykami. Należy zaznaczyć, że specjaliści, którzy będą edukować młodzież, na co dzień zajmują się nie tylko funkcjonowaniem Polski, ale również innych państw UE. W swoim przemówieniu zachęcał młodzież do kreatywnego myślenia. Stwierdził, że rozwój nauki polega na kwestionowaniu teorii, rozbieraniu ich na czynniki pierwsze oraz szukaniu alternatyw w stosunku do rozwiązań, które już wymyślono. Zdaniem Dudy prace naukowe oparte na powtarzaniu utartych poglądów są w rzeczywistości jedynie placami sprawozdawczymi. W ramach Belwederskiej Szkoły Letniej odbędą się także wykłady, seminaria i wizyty studyjne w instytucjach publicznych. Wykłady poprowadzą między innymi: dr hab. Artur Kotowski, prof. US dr hab. Marek Andrzejewski, prof. VMU dr hab. Arkadiusz Radwan, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Franciszek Longchamps de Berier, Jan Rokita, Wojciech Hermeliński, Zofia Romaszewska oraz Wiesław Johann. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Warszawie.