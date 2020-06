Bemowo. Biblioteka wprowadza usługę czytania e-prasy

To nowość na rynku bibliotecznym. Wszyscy użytkownicy bemowskiej Biblioteki Publicznej, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne, będą mogli czytać e-prasę na swoich urządzeniach mobilnych - telefonie, tablecie lub komputerze. Do dyspozycji czytelników jest 15 tytułów, każdy w liczbie od 2 do 10 egzemplarzy.