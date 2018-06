Bemowo: Dzik wybrał się na spacer. "Był raczej spokojny"

"Uwaga! Duży dzik w Parku Górczewska" - brzmiało ostrzeżenie zaniepokojonego internauty na jednej z lokalnych facebookowych grup. Od razu zgłosiło się paru świadków tej niecodziennej wizyty zwierza w mieście. Na szczęście przybysz z lasu nie okazywał wrogich zamiarów. Choć nie obyło się bez drobnych incydentów.

Pani Dorota podzieliła się z nami również dość zaskakującą informacją. - Moja mama od straży miejskiej dostała nr tel. do leśniczego, który miał się dzikiem zająć. Niestety Pan stwierdził, że ma inne rzeczy do roboty i dla jednego dzika to on nie będzie się ruszał...