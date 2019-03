Bestialskie porwanie i tortury pod Warszawą. Tomasz G. zatrzymany

Policjanci Archiwum X zatrzymali gangstera ze stołecznej Pragi - Tomasza G. - odpowiedzialnego m.in. za brutalną napaść. Mężczyzna ma na koncie także torturowanie starszego małżeństwa i porwania.

Funkcjonariusze działający w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, wyjaśnili sprawę uprowadzenia mieszkańca Stalowej Woli. W 2007 roku Romana P. (inicjały zmienione) napadło kilku przestępców. Mężczyźnie skradziono ok. 15-20 tys. zł.

Mimo straconych pieniędzy, poszkodowany nie uwolnił się jednak od gangsterów. Kilka miesięcy później postanowili go porwać i wywieźć do lasu. Tam przykuli kajdankami do drzewa i bili po całym ciele. Kazali także wypić dużą ilość alkoholu i przewieźli do jednego ze stołecznych hoteli.