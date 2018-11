Bezprzewodowy odkurzacz Hoffen od dziś w Biedronce. To prawdziwy hit

13 listopada do sklepów sieci Biedronka trafił nowoczesny, bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 marki Hoffen. To świetne urządzenie, które ułatwi codzienne czynności domowe. Może przydać się również kierowcom.

Odkurzacz bezprzewodowy Hoffen za 349 zł w Biedronce (Materiały prasowe)

Odkurzacz myjący 3w1 Hoffen to wielofunkcyjne urządzenie. Pozwala jednocześnie na odkurzanie i mycie wszystkich rodzajów podłóg. Z powodzeniem sprawdzi się w roli odkurzacza do posadzek, odkurzacza do samochodu i w roli mopa.

Odkurzacz bezprzewodowy Hoffen 3w1 jest wygodny w obsłudze. Konstrukcja oraz przyciski do sterowania są bardzo intuicyjne i poradzi sobie z nimi każdy. Z kolei wbudowane diody LED doświetlają czyszczoną powierzchnię, dzięki czemu nawet najmniejsze zabrudzenia już nam nie umkną.

Co ważne - odkurzacz Hoffen pracuje bardzo cicho, co zdecydowanie różni go od standardowych urządzeń. Skuteczniejsze sprzątanie zapewnia turboszczotka, która zbiera trudne do usunięcia zanieczyszczenia lepiej niż zwykłe ssawki (plus wbudowany zbiornik na nieczystości 0,5 l). Z kolei za funkcje mopa odpowiadają nakładki z mikrofibry (z możliwością ściągania i prania w pralce) oraz zbiornik na detergent (pojemność 0,2 l) i spryskiwacz.

Bezprzewodową pracę zapewnia wbudowany akumulator Li-Ion 2000 mAh. W pełni naładowany pozwala na pracę do nawet dwóch godzin. Bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 Hoffen dostępny będzie w cenie 349 zł.

Materiały prasowe

13 listopada do sklepów sieci Biedronka trafią także dwa inne wielozadaniowe urządzenia marki Hoffen: robot sprzątający SMART (cena 399 zł), bezprzewodowy mop elektryczny 4w1 (cena 299 zł) oraz bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 (cena 349 zł), znajdą się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Oferta ważna jest od 13 do 25 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.