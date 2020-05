Białołęka. Nieuczciwi kurierzy zatrzymani

Funkcjonariusze udali się do białołęckiej siedziby firmy. Znaleźli tam paczki pochowane w toalecie przez kurierów. W pokojach hotelowych, w których mieszkali, odnalazła się natomiast zawartość przesyłek zgłoszonych policji jako zagubione na trasie nadawca - odbiorca.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Warszawa Białołęka zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o kradzieże w miejscu pracy. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyźni zostali przewiezieni do komisariatu przy ul. Myśliborskiej. Podczas przesłuchania przyznali się do popełnienia przestępstwa. Skradzione mienie wróciło do właściciela, jego wartość oszacowano na 20 tysięcy złotych.