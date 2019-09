Białołęka. Policja szuka 78-latki z zanikami pamięci. Apel o pomoc

Policjanci z Białołęki poszukują 78-letniej Jadwigi Zofii Pęcherskiej. Kobieta ma zaburzenia pamięci. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.

78-letnia Jadwiga Pęcherska wyszła ze swojego mieszkania we wtorek ok. 5:00 rano. Kobieta mieszka na Białołęce. Do południa nie skontaktowała się z mężem, nie wiadomo, gdzie mogła się udać. 78-latka ma zaburzenia pamięci.