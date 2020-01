Białołęka. Słup ognia i ewakuacja mieszkańców

Groźne zdarzenie miało związek z wyciekiem i zapłonem gazu. W okolicach ulicy Podłużnej ewakuowano w sumie 36 osób.

Wstępne ustalenia wskazują, że to właśnie to zdarzenie spowodowało zapłon skrzynki gazowej i pojawienie się ognia. Potężny płomień dochodził momentami do 8 metrów.