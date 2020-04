Biebrzański Park Narodowy płonie. Dym dotarł nad Warszawę

Biebrzański Park Narodowy płonie

Na mapie zobaczyć możemy białe plamy znajdujące się w północno-wschodniej części Polski. Gołym okiem widać, że smuga ta rozmywa się i znalazła się już na wysokości Warszawy. Jeden z użytkowników serwisu pod postem napisał, że dzisiaj rano w stolicy czuć było specyficzny zapach spalenizny. Kolejny mieszkaniec dodał, że dało się nawet zauważyć go w postaci lekkiej mgły. Do dyskusji wtrąciła się również mieszkaniec Płocka, który napisał, że zapach był przez cały dzień wyraźnie wyczuwalny i dopiero wieczorem osłabł.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

- Jeśli chcemy sobie wyobrazić sobie tę powierzchnię, to jest to obszar wielkości około 8 tys. boisk piłkarskich. Jest to naprawdę ogromny obszar, gdzie giną zwierzęta, miejsca lęgowe tych zwierząt i jest to też trudny teren do działań strażackich - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Krzysztof Batorski, rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.