Biedronki azjatyckie w Warszawie. Inwazja owadów, które są niebezpieczne i agresywne

Plaga biedronek azjatyckich nie powinna już nikogo dziwić. Październik to ich ulubiony miesiąc i możemy się na nie natknąć wszędzie. Uwaga – owady są niebezpieczne dla alergików i dzieci.

Biedronki azjatyckie w Warszawie. Są niebezpieczne

Biedronki azjatyckie w Warszawie. Skąd się wzięły?

Biedronki, których tak dużo ostatnio na całym Mazowszu to biedronki arlekinowe, które w XIX wieku sprowadzono do Stanów Zjednoczonych oraz Europy, by zwalczały mszyce. Pochodzą one z południowo-wschodniej Azji.