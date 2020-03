Bielany. 36-latka usłyszała zarzut zabójstwa partnera

36-letniej kobiecie postawiono zarzut zabójstwa partnera. Grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 8 lutego przy ul. Szegedyńskiej na warszawskich Bielanach. Policja została poinformowana, że w jednym z mieszkań znajduje się ranny mężczyzna. Policjanci na miejscu zastali ratowników medycznych, którzy prowadzili reanimację. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Nie udało się go uratować.