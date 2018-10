Bielany. Samochód potrącił pieszych. Ranne 2,5-letnie dziecko

Do wypadku doszło we wtorek rano na warszawskich Bielanach. Kierowca forda uderzył w wózek dziecięcy na przejściu dla pieszych. 2,5-letnie dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kierowca forda potrącił 2,5-letnie dziecko na pasach (East News)

Około godziny 7:00 na przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Przy Agorze i Wrzeciono wjechał srebrny ford. Samochód uderzył w wózek dziecięcy prowadzony przez matkę.

2,5 letnie dziecko z urazem głowy zostało przewiezione do szpitala. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia sprawdzili trzeźwość kierowcy osobówki. Jak informuje Marta Słomińska z Komendy Stołecznej Policji, pomiar nie wskazał u kierowcy alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci będą teraz wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

Zobacz także: Potrącił chłopca na pasach. Zobacz nagranie z monitoringu

Przejście, na którym doszło do wypadku, przecina ulicę Przy Agorze. Nie ma na nim sygnalizacji świetlnej - zauważa reporter TVN Warszawa.