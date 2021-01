Bilans roku w Biurze Rzeczy Znalezionych: gubimy najwięcej telefonów

Warszawa. Co dalej z zagubionym przedmiotem?

Rzeczy te są nieodpłatnie przekazywane komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom pomocniczym lub organizacyjnym m.st. Warszawy. W 2019 r. przekazano 661 rzeczy. Było to 57 aparatów fotograficznych, 34 czytników e-booków, 132 komputery, 77 rowerów i 105 telefonów komórkowych. Pozostałe nieodebrane rzeczy przeznaczone są do sprzedaży lub likwidacji, jeśli ich stan na to pozwala tzn. utraciły wartość użytkową, posiadają wady, uszkodzenia lub zagrażają bezpieczeństwu.

Warszawa. Jak odebrać zagubione rzeczy?

Aby odebrać zagubione przedmioty w biurze przy ul. Dzielnej, należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. w przypadku obrączki, zegarka czy pierścionka) konieczne jest dokładne opisanie zguby. Należy przy tym określić jej cechy szczególne oraz wskazać okoliczności i potencjalne miejsca zagubienia. Należy także opłacić koszty przechowania i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru (to ok. 170 zł jako koszt publikacji ogłoszenia przy przedmiotach o znacznej wartości).