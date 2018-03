"Bobry atakują". Ogromna ilość powalonych drzew

W Olszynce Grochowskiej jeden z mieszkańców stolicy zauważył powalone drzewa. Nadgryzienia świadczyły o tym, że zostały ścięte przez bobry. "Atak bobrów" - skomentował Adam Markowski i opublikował zdjęcia drzew w sieci.



Andżelika Gackowska podkreśla, że bobry ścinają drzewa, żeby dobrać się do gałęzi i pączków, które są dla nich najcenniejszym pokarmem. Zaznacza, że Olszynka Grochowska jest rezerwatem przyrody i wszelkie prace wykonywane na tym terenie, oprócz usuwania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia, wymagają zgody Regionalnego albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. - Jeśli uszkodzenia drzewostanów związane z bobrzą działalnością będą mały duży zakres, to rozważymy zwrócenie się do jednostek o wydanie decyzji ograniczenia działalności tych zwierząt w drzewostanie. Bobry mieszkają na terenie rezerwatu już od kilu lat i do tej pory ich działalność nie powodowała znacznych szkód w środowisku. - mówi WawaLove Gackowska.