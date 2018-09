Bomba w budynku na Solcu. Sprawcę widać na monitoringu

Pożar w warszawskim butiku Sneaker Boyz został wywołany celowo. Sprawca został nagrany przez kamerę monitoringu. Redakcja WawaLove dotarła do relacji właściciela spalonego miejsca, z których wynika, że ktoś podłożył tam nie jeden, a dwa ładunki wybuchowe.

Odwiedzany przez celebrytów i fanów kultowych sportowych butów lokal od kilku dni nie ma siedziby. 10 września w środku nocy ktoś podpalił zakład usługowy na Solcu , specjalizujący się w personalizacji tzw. "sneakersów". Tuż przed wybuchem pożaru (ok. godz. 2.30) znajdująca się w pobliżu kamera monitoringu zarejestrowała podejrzanego mężczyznę, który podchodzi do witryny sklepowej i umieszcza tam niewielki pakunek. Ma na sobie ciemny kaptur i czapkę. Niestety, nie widać jego twarzy.

Po chwili dochodzi do zapłonu. - To było coś niewyobrażalnego. Płomienie były wszędzie. Nigdy nie widziałem czegoś takiego - mówi Dariusz Niedźwiedź, właściciel firmy. Według jego relacji ogień został wywołany wybuchem nie jednego, a dwóch ładunków. - Ten drugi miał być umieszczony gdzieś na tyłach, ale nie jestem tego do końca pewien - przyznaje.