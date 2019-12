Brutalny napad na taksówkarza. Sprawca chce się poddać karze

Osiemnastolatek, który odpowiada przed sądem za napad na taksówkarza z użyciem noża, chce dobrowolnie poddać się każe. Musi jednak wcześniej zapytać matki, czy da mu pieniądze na zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego.

Do brutalnego napadu na taksówkarza doszło 14 sierpnia tego roku. Dwoje młodych ludzi zamówiło kurs z centrum Warszawy do Pruszkowa. Na nagraniu z kamerki samochodowej widać dziewczynę i chłopaka jadących taksówką.

"Byłem pijany"

Kierowca sięga po kasetkę z pieniędzmi, a wtedy chłopak chwyta go przedramieniem za gardło, podstawiając nóż. "Bierz pieniądze!" - krzyczy do dziewczyny. Zabierają kierowcy 400 zł. Potem chłopak pyta taksówkarza: "Zadzwonisz po psy?" Kiedy ten odpowiada, że nie, młodzi uciekają. Wracają inną taksówką do Warszawy, gdzie wsiadają w pociąg do Katowic. Zostają zatrzymani przez policjantów.