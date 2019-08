Budowa metra. Ustalono do jakiego zwierzęcia, należały znalezione kości

Zakończyły się badania kości znalezionych na budowie drugiej linii metra. Szczątki odkryto na Woli, przy budowie stacji Płocka i należały do samicy słonia leśnego – podali pracownicy Metra Warszawskiego.

Wcześniej przypuszczano, że kości mogą należeć do mamuta. Ich wiek oszacowano wstępnie na 100-200 tysięcy lat. Pierwsze oględziny wskazywały, że znalezisko to fragmenty miednicy i kończyn kopalnego ssaka, z grupy słoniowatych. Kości przewieziono do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Określenia gatunkowego zwierzęcia dokonali specjaliści z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.