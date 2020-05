Budynek dawnego kina Wars przejdzie na własność miasta

Dzięki decyzji radnych nieruchomość przejdzie do miejskich zasobów. Pochodzący z lat 50. budynek przy Rynku Nowego Miasta 5/7 był przez wiele dziesięcioleci siedzibą kina Wars. Kino działało tam do 2004 r. Od lat budynkiem, należącym do dewelopera, zarządza Teatr WARSawy.