BUM BUM ORKeSTAr na 15 urodziny Banjaluki.

Wielkimi krokami zbliżają się 15 urodziny warszawskiej Banjaluki - zapewne wielu z Was zna ją bądź kojarzy z ulicy Puławskiej. To właśnie na Mokotowie rozpoczęła się historia tej kultowej bałkańskiej miejscówki, która gości od kilku lat w samym centrum Warszawy - przy ulicy Szkolnej 2/4. To właśnie pod ten adres od dłuższego przyciągają teraz tłumy fanów banjaluckiego klimatu.

Przez wiele lat staraliśmy się dostarczyć Wam wielu wrażeń, gdybyśmy mieli podsumować to wszystko zabrakłoby nam palców u rąk i nóg. Patrząc chociażby na miniony 2017 rok daliśmy Wam możliwość udziału Banjaluckich Kafanach, AlkoBanji, imprezach ze Street Suply i wielu innych wydarzeniach. Gdyby tego wszystkiego było mało to wakacje spędzaliście w ogródku, który został okrzyknięty najlepszą miejscówką w mieście – a to wszystko dzięki Wam.

Dlatego też już 12 stycznia 2018 chcemy zaprosić Was wszystkich do wspólnego świętowania już 15 urodzin Banjaluki. Oprócz najlepszego klimatu, tortu, wspólnego sto lat – specjalnie dla Was wystąpi Bum Bum Orkestar.

Oprócz powyższych atrakcji nie zabraknie też niespodzianek – którymi chcemy Was zaskakiwać.

Wstęp na wydarzenie jest w pełni bezpłatny – więc rzecz jasna, że Wasza obecność jest obowiązkowa.

PS. Banjaluka Warszawa nazywana jest często gastro babcią, a wiecie jak to z urodzinami babci – nie wypada nie przyjść.

Program imprezy poznacie już niebawem, a póki co krótkie info o wydarzeniu:

data: 12.01.2018

godzina: 21:00

wstęp: 0 pln

Więcej info znajdziecie na stronie wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/135456660464007/

A tymczasem zapoznajcie się z gwiazdami wieczoru: