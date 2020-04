Burmistrz Bielan: na jakiej podstawie poczta ma otrzymać dane osobowe mieszkańców?

Burmistrz dzielnicy Bielany poinformował, że do urzędu wpływają maile od mieszkańców z informacją, aby nie udostępniać danych osobowych, niezbędnych Poczcie Polskiej do przeprowadzenia wyborów. W środę urząd otrzymał wiadomość z Poczty Polskiej. Burmistrz ma wątpliwości co do podstawy prawnej wymaganych działań.

Burmistrz ma wątpliwości co do podstaw prawnych działań wymaganych przez pocztę. (PAP)