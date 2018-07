Burmistrz Targówka kandydatem na prezydenta stolicy. Tłumaczy nam, dlaczego zdecydował się na kandydaturę

W środę Komitet Wyborczy "Bezpartyjni" przedstawili kandydata na Prezydenta Warszawy. Będzie nim Sławomir Antonik burmistrz Targówka. - Koleżanki i koledzy uważają, że zasługuję na wyróżnienie - mówi WawaLove burmistrz.

Sławomir Antonik tłumaczy, że zdecydował się na kandydaturę, za namową jego współpracowników, którzy uważają, że zasługuje na wyróżnienie. - Podjąłem się temu wyzwaniu. Po drugie współpracuję ze świetnie przygotowaną zawodowo grupą do pełnienia funkcji, których miasto oczekuje - mówi WawaLove Antonik. Dodaje, że odpartyjnienie stolicy, pozostawało tylko w granicach słów, więc stwierdzili, że muszą coś z tym zrobić.

Nowy kandydat na prezydenta Warszawy zaznacza, że jest daleki od obietnic z racji pełnionej funkcji. - Mam świadomość możliwości budżetu. Natomiast pierwsze od czego bym zaczął, to regulacja stanów prawnych nieruchomości. Gdyby tym zajmował się samorząd, to nie byłoby afer reprywatyzacyjnych. Oczywiście przeszkodą jest brak tej ustawy, ale w ślad za tym przy ustawie reprywatyzacyjnej idą biliony złotych - wyjaśnia burmistrz. - Kolejną sprawą, to przeobrażenie mojego miasta i zejście poziom niżej, żeby warszawiacy zaczęli podejmować decyzję. Aby ludzie powiedzieli, czego chcą i oczekują. Natomiast cały aparat urzędniczy musi nauczyć mieszkańców myślenia strategicznego - tłumaczy kandydat.