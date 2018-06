Burmistrz Wołomina opłakuje zmarłego kolegę. Na terenie gminy ogłoszono żałobę

Jedyną śmiertelna ofiarą czwartkowej nawałnicy okazał się Robert Makowski, wiceburmistrz miasta Wołomin. Przygniótł go konar. Pożegnała go wzruszającym wpisem przełożona i koleżanka z pracy, Elżbieta Radwan.

Żałoba w Wołominie

Emocjonalne słowa padły też na stronie Wołomin2018. - Nie bardzo wiemy co i jak napisać. Dramat, tragedia, szok... Gdy Odchodzi tak nagle i niespodziewanie nasz Kolega, Znajomy, Osoba Publiczna tak pełna życia, energii, w sile wieku. Śp.Robert MAKOWSKI zawsze uśmiechnięty, życzliwy..... to niesprawiedliwe.... to niezrozumiałe......pozostaje bezsilność, żal i pytanie "do góry".... Dlaczego..... ????? - brzmi wpis.