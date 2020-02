Byłem na pączkach u Magdy Gessler. Czy naprawdę są warte 10 zł? [ZA SZTUKĘ!]

Pączki w cukierni Magdy Gessler – Słodki Słony są najdroższe w Warszawie. A do tego przez rok podrożały o złotówkę i kosztują już 10 zł za sztukę (wiadomo: inflacja). Czy warto się skusić? Sprawdziłem to.

- Młody, masz tu kasę i jedź do Magdy Gessler na pączki – słyszę rano od naczelnego. Brzmi jak fajne wyzwanie. Udało mi się wysupłać kasę od redakcji, a jeszcze zjem najdroższego pączka w Warszawie. Ubieram się szybko i jadę na Mokotowską 45, gdzie znajduje się Słodki Słony - cukiernia Magdy Gessler.

Biorę po jednym pączku z każdego rodzaju: z malinami, śliwką, adwokatem i różą i szybko wracam do redakcji, by przekonać się jak smakuje najdroższy pączek w stolicy.

Pączki u Magdy Gessler w Warszawie

Werdykt? Pączek jest naprawdę dobry. Choć nie ukrywam, miałem nadzieję, że będę mógł obalić mit i... zjechać go po całości. Nie jestem jakimś wybitnym kulinarnym ekspertem. Ale w rankingu wszystkich pączków, jakie jadłem – ten na pewno znajdzie się na podium. Środek jest miękki, skórka lekko chrupiąca. Pączki ładnie pachną, a nadzienie jest naturalne. Warte polecenia są pączki z konfiturą malinową, łudząco podobną, do tej przygotowywanej przez nasze babcie.

Czy chociaż w tłusty czwartek warto?

Zależy, kto płaci. Ja na szczęście nie musiałem (pozdrawiam naczelnego). Dla studenta dziennikarstwa 10 zł na pączka to spory wydatek. Sam pewnie bym się nie skusił. W kilku miejscach w Warszawie znajdziemy równie dobre pączki i to o połowę tańsze. Myślę jednak, że raz w roku, w tłusty czwartek, warto na własnej skórze przekonać się jak smakują najdroższe pączki w stolicy, by móc pod koniec dnia pomyśleć - zjadłem najdroższego pączka w stolicy.