Były wiceprezydent stolicy znalazł kopertę pełną pieniędzy

Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent Warszawy, podzielił się z internautami nietypową historią. Na parkingu przed Teatrem Narodowym znalazł kopertę z plikiem banknotów i listą uczniów.

"Co za czasy... Wysiadam na parkingu przed Teatrem Narodowym i wdeptuję na kopertę pełną pieniędzy. Z listą uczniów, ale bez żadnych danych" – relacjonuje były wiceprezydent na Twitterze. Wojciechowicz podejrzewa, że koperta należała do nauczycielki, która razem z klasą wybrała się na przedstawienie do teatru.