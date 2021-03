CBŚP zatrzymało członka mafii pruszkowskiej ps. "Kręcony"

- "Kręcony" zaczął ukrywać się przed organami ścigania. Za mężczyzną został wystawiony list gończy i w tym momencie do akcji wkroczyli policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni. Funkcjonariusze najpierw ustalili jego miejsce pobytu, a następnie zatrzymali go na warszawskim Mokotowie. Po wykonaniu niezbędnych czynności, mężczyzna został osadzony w areszcie tymczasowym - przekazał we wtorek mł. asp. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Tomasz R. poszukiwany był przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Zdaniem śledczych, należał on do zorganizowanej grupy przestępczej, która przemyciła 3 tony kokainy z Ekwadoru do Hamburga, a następnie do Gdyni. Narkotyki ukryto w 15 spośród 129 beczek, w których przewożona była zamrożona pulpa ananasowa.