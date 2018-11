Celebrytka, Monika G. przeszła badania psychologiczne. Jest akt oskarżenia

Skierowano akt oskarżenia przeciwko Monice G, która znana jest w mediach jako Esmeralda. Celebrytka pod wpływem alkoholu spowodowała groźny wypadek na ul. Ząbkowskiej.

Jak podaje tvnwarszawa.pl w poniedziałek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Moniki G.

- Badania psychologiczne wykazały, że kobieta była poczytalna i świadoma swoich czynów, co potwierdziły badania biegłych. Odpowie zatem za kierowanie autem pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych . Grozi jej 2 lata pozbawienia wolności - poinformował Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Do zdarzenia doszło na początku lipca. Celebrytka zderzyła się z samochodem, a następnie odbiła się i wjechała w ścianę. W poważnym stanie została przewieziona do szpitala. Okazało się, że miała 1,5 promila we krwi. - Przepraszam, ale nie chce rozmawiać na ten temat, wraz z moją całą rodziną mamy dosyć tego hejtu. Monika ma silną depresję, miesiąc temu próbowała popełnić samobójstwo. Wylądowała na OIOM-ie, lekarze ją uratowali. Teraz ta sytuacja... - tłumaczyła jej siostra, Małgorzata.