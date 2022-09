Centrum Janki zaprasza do Krainy Zabawy

Zestawy sprzętu sportowego, świetne planszówki oraz bilety do kina i sali zabaw do zgarnięcia, a do tego dmuchany zamek, kolorowy korowód, kręgle oraz popcorn i wata cukrowa – tak Centrum Janki osłodzi swoim klientom pożegnanie z wakacjami. W sobotę 17 września na najmłodszych będą czekały stacje pełne wyzwań, a radosne szaleństwo wśród pastelowych kolorów rozwieje smutki wywołane końcem letniego wypoczynku.