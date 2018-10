Ceny mieszkań w Warszawie – październik 2018

Zgodnie z najnowszym raportem dotyczącym cen mieszkań w Warszawie, w październiku stawki po raz kolejny poszły w górę. Poznaj szczegóły raportu przygotowanego przez sonarhome.pl



Ceny mieszkań w Warszawie w październiku 2018

W październiku ceny mieszkań w Warszawie nieznacznie wzrosły. We wrześniu stawka za 1 m² wynosiła średnio 9 000 zł, w październiku natomiast – 9 005 zł. W tym okresie wzrost jest nieznaczny, jednak w stosunku do ceny ze stycznia 2018 (8 456 zł za m²), to aż o 6,53% więcej.