Ceny ropy naftowej wciąż spadają. Sprawdź ceny paliw w Warszawie

Utrzymują się spadki cen ropy naftowej na światowych giełdach. Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce należą obecnie do najniższych w Europie.

Eksperci prognozują, że w obecnym tygodniu kontynuowane będą niewielkie obniżki cen. Za litr benzyny 95-oktanowej zapłacimy od 3,87 do 4,04 zł. Diesel to przedział od 4,05 do 4,18 zł za litr. Ceny autogazu oscylować będą w okolicach 1,77-1,84 zł – podaje portal wrc.net.pl.