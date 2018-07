Chcą wybić kilkadziesiąt zwierząt żyjących w leśnym azylu. Powodem ma być... profilaktyka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie zadecydował o uśpieniu wszystkich osobników z Zagrody Dzikich Zwierząt w Cyganówce (gm. Wilga). Oficjalnym argumentem jest groźba epidemii związana z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).

Fundacja Animal Rescue Polska zaapelowała do odpowiedzialnych za wydanie tej decyzji o zrezygnowanie z uśmiercenia około 70 zwierząt. Jak podaje wirtualnygarwolin.pl, do protestu przeciwko takiemu potraktowaniu ponad 50 dzików i 20 świnek wietnamskich, włączyli się również ekolodzy i internauci.

- Próbowaliśmy nakłonić Nadleśniczego, żeby do nas przyjechał. Nagle zaczął się tym interesować po 20 latach. Na razie zebrało się tu około kilkudziesięciu osób, ale nie ma nadal z nami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nadal czekamy, by z nim porozmawiać. Inspekcja weterynaryjna ma się pojawić między 9.00 a 10.00. Jeżeli do tego nie dojdzie, sami do nich przyjedziemy - relacjonuje Fabjański.