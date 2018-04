Chce zrobić niespodziankę 82-letniej sąsiadce. Internauci szybko zareagowali

Kobieta prosi o pomoc dla starszej niewidomej sąsiadki. Nie jest to jednak standardowa prośba. - Może ktoś z Was ma do oddania lub odsprzedania za niewielkie pieniądze radiomagnetofon CD na chodzie - pyta się pani Izabela.

Mieszkanka powiatu piaseczyńskiego apeluje do sąsiadów. - Poznałam niedawno starszą Panią, która oprócz tego, że jest samotna, prawie nie widzi i chodzi o dwóch kulach, jest wspaniałą, ciepłą, bardzo inteligentną i pełną optymizmu osobą - tłumaczy kobieta. Dodaje, że radością życia mogłaby podzielić się z połową Józefosławia. - Piszę jednak w konkretnej sprawie. Może ktoś z Was ma do oddania lub odsprzedania za niewielkie pieniądze radiomagnetofon CD na chodzie. Pani, niestety nie może już czytać, jednak zawsze to uwielbiała, do tej pory zna wiele wierszy na pamięć - zapewnia mieszkanka Józefosławia. Wyjaśnia, że mogłaby starszą panią zaopatrzyć w audiobooki i dodaje, że sprzęt nie musi być najwyższej klasy.

Członkowie grupy "Józefosław i Julianów oraz Dąbrówka i Kierszek - subiektywnie" szybko zareagowali. Nie tylko byli chętni oddać stary radiomagnetofon, a także audiobooki, płyty z muzyką i ciasteczka. - Czekam na informację co do gatunku. Rano coś dobiorę do prezentu na dobry start, mam olbrzymią nadzieję, że nie będę jedyny - pisze pan Krzysztof. - Której Chmielewskiej? Mam całą kolekcję Chmielewskiej Joanny- kryminały. I mam też wieżę z głośnikami do oddania - informuje pani Eliza. - Ja chętnie podaruję jeszcze np:. ciasteczka i dobrą herbatkę, żeby się Pani milej słuchało - dodaje pani Dorota.

Autorka wpisu jest zaskoczona i komentuje. - Jestem pod ogromnym wrażeniem szybkiej i pozytywnej reakcji. Bardzo, bardzo dziękuję. Jutro będę widziała się z Panią to podpytam. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że na pewno będzie wchodziła w grę literatura klasyczna, może jakieś opowiadania, poezje, pamiętniki, biografie. Jednym słowem wszystko, co dobre. Wiem, że Pani bardzo lubiła W. Chmielewską i M. Musierowicz - czytamy w komentarzu. Dodaje, że pani Elżbieta, bo tak ma na imię, w tym roku będzie miała 82 lata.